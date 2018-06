Audi Brand Summit in Shenzhen China: Wettrüsten um die digitale Zukunft

Der Schnellste ist klar im Vorteil

"Es ist faszinierend zu sehen, wie hier jeden Tag neue Ideen für die Zukunft entstehen," sagte der Audi-Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler am Rande des Brand Summit der Ingolstädter in Shenzhen. "Dies ist für uns eine große Herausforderung, denn wer am schnellsten ist, wird sich am besten positionieren." Need for speed nennt man die Challenge in Ingolstadt, es braucht Höchstgeschwindigkeit in der Entwicklung.