Auch TSV 1860 betroffen Regionalliga-Reform: Verbandschef Rainer Koch nimmt 3. Liga in Pflicht

Rainer Koch: Keine Einigkeit unter Drittliga-Klubs

Die Drittligisten seien in Prozesse eingebunden, sagte Koch. "Sie hätten lieber ihre Meinung in der AG vertreten sollen, anstatt jetzt von Stillstand zu sprechen und haltlose Attacken zu reiten. Im Übrigen saßen vom ersten Tag an Drittliga-Vertreter mit am Tisch. Es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, sich mit eigenen Ideen einzubringen. Offenkundig herrscht dort aber keine Einigkeit und es gibt auch keine klare Position." (Lesen Sie auch: Pyro-Ärger in Karlsruhe - Sechzig droht harte Strafe)