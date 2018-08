Auch Starttermin ist jetzt bekannt Erster "True Detective"-Trailer mit Mahershala Ali veröffentlicht

Zwei verschwundene Jungen

Der Oscar-Gewinner schlüpft in die Rolle des Wayne Hays, der für das FBI im US-Bundesstaat Arkansas arbeitet. Er versucht das rätselhafte Verschwinden von zwei Jungen in den 80er-Jahren aufzuklären. Die Handlung erstreckt sich dabei über mehrere Jahrzehnte. Neben Ali sind unter anderem auch Josh Hopkins (47), Jodi Balfour (30) und Carmen Ejogo (44) in der dritten Staffel zu sehen.