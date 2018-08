Auch sie war im Gespräch Hätte Sarah Lombardi neben Pietro in der "DSDS"-Jury sitzen sollen?

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Pietro Lombardi (26, "Senorita") in der neuen Staffel "Deutschland sucht den Superstar" am Jury-Pult neben Dieter Bohlen (64) Platz nehmen wird. Doch offenbar hätte auch seine Ex-Partnerin Sarah Lombardi (25, "Einzigartig schön") diesen Job gerne gehabt - und ging nun im Vergleich zum Vater ihres Sohnes Alessio (3) leer aus.