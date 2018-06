Auch Ronaldo ist dabei Robbie Williams singt bei der WM-Eröffnungsfeier

"Unvergessliche Show"

So wird Entertainer Robbie Williams (44) dem Publikum im Moskauer Luschniki-Stadion einheizen. "Ich freue mich sehr, für einen so einzigartigen Auftritt nach Russland zurückkehren zu können. Ich habe in meiner Karriere schon vieles gemacht, und die Eröffnung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft vor 80.000 Fans im Stadion und vielen Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt ist ein Kindheitstraum", so Williams. "Wir möchten Fußball- und Musikfans dazu einladen, in Russland mit uns im Stadion zu feiern oder ihre Fernsehgeräte etwas früher einzuschalten, um die unvergessliche Show nicht zu verpassen."