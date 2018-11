Auch Rihanna meldet sich zu Wort Axl Rose: Deshalb geht der Sänger auf Donald Trump los

Rihanna

Rihanna wurde durch Philip Rucker von NBC News darauf aufmerksam, dass ihr Song "Don't Stop the Music" von Trump auf einer Veranstaltung benutzt wurde. Der Journalist schrieb auf Twitter über einen Auftritt des Präsidenten in Chattanooga, Tennessee. Dort lief offenbar der Hit der 30-Jährigen. Die Sängerin antwortete darauf: "Nicht mehr lange ... ich oder meine Leute würden niemals bei einer dieser tragischen Kundgebungen erscheinen, also danke für die Info, Philip!"