Der 24 Jahre alte Franzose, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, zeigte bis zu seiner Verletzung eine starke Partie (AZ-Note 2), machte bereits in der 10. Minute das Tor zum 1:1 Ausgleich, nachdem der FC Bayern durch einen Foulelfmeter in der 5. Minute in Rückstand geraten war.