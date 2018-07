Casting-Neuigkeiten von "The Crown": Der britische Schauspieler Josh O'Connor (28, "The Riot Club") wird in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie in die Rolle von Prinz Charles (69) schlüpfen. Das gab der Streaminganbieter am Donnerstag bekannt. Er "freue sich sehr" auf die Rolle, erklärte der 28-Jährige. "Ich bin mir mehr als bewusst, dass ich mich einer unglaublich talentierten Familie anschließe, aber ich bin mir sicher, dass ich die Ohren für die Rolle habe und genau hineinpasse", erklärt O'Connor mit einem Augenzwinkern.