Hamburg - Der ARD ist vor der WM in Russland ein Coup gelungen: Weltmeister Philipp Lahm (34) wird während des Turniers (14. Juni bis 15. Juli 2018) als Experte für das Erste arbeiten. Das gab der Sender am Montag in Hamburg bekannt. Lahm, Kapitän der Weltmeister-Elf von 2014, soll in der Rubrik "Weltmeister im Gespräch" ganz "neue und spannende Blickwinkel auf die Geschehnisse rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland" bieten.