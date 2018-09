Auch Peter Dinklage geehrt "Game of Thrones" holt sich den Emmy als "Beste Dramaserie" zurück

Außerdem haben David Benioff und Dan Weiss während der Emmy Awards 2018 verraten, warum Fans so lange auf die achte und finale Staffel "Game of Thrones" warten müssen. "Die letzte Staffel dauert lange, weil es das Größte ist, was wir jemals gemacht haben", so Benioff. Sie hätten fast ein ganzes Jahr in Belfast verbracht, um die Show entweder vorzubereiten oder zu drehen. "Ich denke, wenn die Leute es sehen, werden sie verstehen, warum es so lange gedauert hat", versprach er. Die letzten sechs Episoden seien "jenseits allem, was wir jemals zuvor versucht haben".