Auch Nachrichten liegen vor Asia Argento: Beweist ein Foto ihre Schuld?

Zudem veröffentlichte das Portal eine abfotografierte Notiz. "Asia, ich liebe Dich von ganzem Herzen. Ich bin so froh, dass Du wieder in meinem Leben bist. Jimmy", ist darauf zu lesen. Argento habe dieses Foto an eine Freundin geschickt. Bennett wiederum habe ihr bis kurz vor einem Brief seines Anwalts unaufgefordert Nacktbilder von sich geschickt, heißt es in einer weiteren SMS. Außerdem schreibt Argento angeblich weiter: "Ich wurde nicht vergewaltigt, aber ich war wie eingefroren. Er lag auf mir drauf, nachdem er mir gesagt hat, dass ich seine sexuelle Fantasie gewesen sei, seit er zwölf Jahre alt war." Bisher hat die Schauspielerin zu den Fotos und Nachrichten noch keine Stellung bezogen.