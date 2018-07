Am teuersten sind jedoch Schäden an Flugzeugen, etwa beim Be- und Entladen einer Maschine. In einem Fall blieb eine Treppe am Triebwerk eines Flugzeugs hängen und beschädigte es. Im Schnitt habe ein Schaden am Flugzeug im vergangenen Jahr gut 46.000 Euro gekostet. "Schäden an Flugzeugen können aber auch schnell im hohen siebenstelligen Bereich zu Buche schlagen", sagte Allianz-Experte Till Kürschner.