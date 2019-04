Auch mit Rose Leslie Kit Harington: Dass waren seine Lieblingsmomente in "Game of Thrones"

Bei den Dreharbeiten fand der Schauspieler in Serienkollegin Rose Leslie (32) auch sein privates Glück. Sie war in den Staffeln 2 und 3 als Ygritte zu sehen. Darauf werde er ebenfalls "immer stolz sein". Zu seinen Lieblingsszenen mit seiner heutigen Ehefrau (seit 2018) zählen demnach jene, in denen "Rose und ich durch die Wildnis wanderten".