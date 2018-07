Görges zog mit einem souveränen 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic zum ersten Mal in der Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Die 29-Jährige wirkte, als könnte sie es selbst nicht recht glauben, was ihr gelungen war, als sie lächelnd in die Katakomben verschwand. Die Bad Oldesloserin bekommt es am Dienstag im Kampf um das Halbfinale mit der Niederländerin Kiki Bertens zu tun.