Auch Hakenkreuze verschickt Unterföhring: Rechter Hetzer beleidigt angeschossene Polizistin

Seit den Schüssen auf eine Polizistin in Unterföhring stellte eine bis dato unbekannte Person in sozialen Medien wiederholt Textnachrichten mit beileidigendem und strafbarem politischem Inhalt ein. Besonders makaber: Das geschah teils auch unter dem Pseudonym des Täters Alexander B.. Die Nachrichten hatten stets Bezug zur Tat in Unterföhring.