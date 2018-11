Auch Francesca kommt zu Wort Til Schweiger: Seine neue Freundin hat den Segen von Exfrau Dana

Wo die Liebe hinfällt

Zwar kennen sich die beiden schon seit sage und schreibe zwölf Jahren, erst im vergangenen Monat, als Schweiger "zu Emmas 16. Geburtstag in Los Angeles war", habe es "Peng! gemacht". Und zwar so sehr, dass der Abschied kurz danach ausgesprochen schwerfiel: "Als sie mich ein paar Tage später am Flughafen absetzte und fragte 'Glaubst du, wir sehen uns wieder', da wusste ich längst, dass ich sie unbedingt wiedersehen will."