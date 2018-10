Auch Emilija Mihailova ist dabei "Adam sucht Eva": Gina-Lisa Lohfink lässt ihre Hüllen fallen

Die 13 Kandidaten werden in diesem Jahr auf der Liebesyacht "Queen Atlantis" aufeinander losgelassen. Die vier vorherigen Staffeln wurden jeweils auf einer Insel gedreht. Dieses Mal geht es für die drei Promis und die weiteren Teilnehmer aber auf ein großes Segelschiff und raus aufs offene Meer. Im vergangenen Jahr nahmen unter anderem Patricia Blanco (47), Bastian Yotta (41) und Martin Kesici (45, "Leaving You For Me") an der Datingshow teil.