Auch diese Stars tragen Trauer Arnold Schwarzenegger denkt an die Opfer vom 11. September

Auf den Tag genau 17 Jahre ist es her, dass Selbstmordattentäter der al-Qaida Flugzeuge in das World Trade Center sowie in das Pentagon steuerten. Über 3.000 Menschen ließen bei diesem Terrorakt im Jahr 2001 ihr Leben, viele Helfer erlitten aufgrund der verschmutzten Luft schwere gesundheitliche Schäden. An sie alle hat Schauspieler und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger (71) am Jahrestag des schrecklichen Angriffs mit einem Text bei Instagram erinnert.