Auch diese Schauspieler kehrten zurück Der "Polizeiruf 110" beschert ein Wiedersehen mit Joachim Król

Der "Polizeiruf 110: Das Gespenst der Freiheit" war der vorletzte von Schauspieler Matthias Brandt (56, "Babylon Berlin") als Kommissar Hanns von Meuffels. Traurig für seine Fans! Noch in diesem Jahr wird der letzte Sonntagskrimi mit dem Berliner ausgestrahlt. Danach übernimmt die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger (30, "Magda macht das schon!") die Ermittlungen in München, wie am vergangenen Wochenende bekannt wurde.