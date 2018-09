Auch die Promis stärken ihm den Rücken Geoffrey Owens kassiert im Supermarkt: "Niemand muss mich bemitleiden"

In 44 Episoden der "Bill Cosby Show" spielte Geoffrey Owens (57) die Figur Elvin Tibideaux, den Schwiegersohn von Cliff Huxtable, der wiederum von Bill Cosby (81) verkörpert wurde. Danach folgten diverse Gastauftritte in TV-Serien wie "Law and Order" oder "Blue Bloods" sowie zuletzt in "Lucifer". Der ganz große Durchbruch blieb jedoch aus. Für den Schauspieler offenbar ein Grund, sich einen "normalen", sicheren Job zu suchen, um seine Rechnungen zu bezahlen.