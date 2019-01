Auch die nächste Prüfung geht an sie Dschungelcamp - Tag 2: Zuschauer wollen Gisele offenbar leiden sehen

The Rice Incident

Den ersten handfesten Streit fechten dann aber nicht wie im Vorfeld erwartet Alpha-Männchen Bastian Yotta (42) und Curry-Würstchen-Experte Chris Töpperwien (44) aus, sondern Teamchefin Doreen Dietel (44) und Domenico de Cicco (35). Es geht um den Reis beim Frühstück. Domenico fühlt sich außen vorgelassen und Doreen führt sich seiner Ansicht nach auch viel zu herrisch auf. Es geht hin und her. Seinen Reis bekommt er trotzdem. Viel Lärm um nichts? Könnte man meinen. Im Anschluss an das Frühstück gibt Dietel dann das Amt des Teamchefs an ihren Kontrahenten weiter. Es scheint alles wieder in Butter.