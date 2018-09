Auch die anderen machten mit Peter Dinklage: Makabere Streiche am "Game of Thrones"-Set

Bei den ganzen Intrigen und Blutrünstigkeiten in "Game of Thrones" ist in der Kultserie oft nur sehr wenig Platz für komödiantische Einlagen. Hinter den Kulissen sah das jedoch ganz anders aus, wie Peter Dinklage (49, "Pixels"), einer der großen Stars von "GoT", nun in der Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Kimmel (50) erzählte. Oft hätte der Cast Scherze gemacht und sich gegenseitig Streiche gespielt. Dinklage, der in der Serie Tyrion Lennister verkörpert, sei zwar immer wieder das Opfer gewesen, doch auch er zeigte sich als Witzbold.