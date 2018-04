Arolla - Sie wurden von einem Sturm überrascht und müssen in eisiger Kälte ausharren: Vier Menschen sind bei einem Unglück in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen, fünf weitere schwebten am Montag im Krankenhaus noch in Lebensgefahr. Sie gehörten zu einer Gruppe von 14 Skitourenfahrern, die eine Nacht in der Region Pigne d'Arolla unter freiem Himmel verbringen mussten, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag berichtete.