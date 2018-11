Auch der TSV 1860 ist dabei "Füße stillhalten": Drittligisten planen irren Protest gegen DFB

Unter dem Motto "Stillstehen gegen den Stillstand" werden alle Teams in den zehn Partien von Freitag bis Sonntag nach dem Anpfiff für eine Minute die Füße stillhalten. "Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Drittliga-Clubs. Natürlich ist damit auch der TSV 1860 dabei, der die entsprechende Erklärung auf der vereinseigenen Webseite veröffentlichte.