Auch Daniel Craig unter den Auserwählten Das wurde auch Zeit: Robert De Niro bekommt Stern auf dem Walk of Fame

Kaum zu glauben, aber Hollywood-Legende und zweifacher Oscar-Gewinner Robert De Niro (74, "Wie ein wilder Stier") hat noch keinen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Los Angeles. Dieses Versäumnis wird aber im kommenden Jahr endlich ausgemerzt, wie "The Hollywood Chamber of Commerce" laut der Seite "Variety" bekanntgegeben hat. Neben dem Charakterdarsteller können sich 2019 noch eine Vielzahl an Promis aus dem Kino, dem Fernsehen und dem Musik- sowie Show-Business über die Auszeichnung freuen.