Auch dabei: Heidi Klum und Lady Gaga Bunter Protest in New York: Trump-Tochter Tiffany feiert Pride Parade

US-Model Tiffany Trump (24) feierte zusammen mit Freunden und der LGBT-Community (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) bei der Pride Parade am Sonntag in New York City Toleranz, Gleichberechtigung und die Vielfalt der Lebensformen. Dafür schlüpfte die Blondine in einen schicken Glitzerfummel, was unter anderem auf Fotos zu sehen ist, die ihr Designer-Kumpel Andrew Warren (25) auf seinem Instagram-Account postete.