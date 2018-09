"Auch Clowns weinen" Daniel Küblböck: "DSDS"-Weggefährten veröffentlichen bewegenden Brief

"Mit großer Bestürzung hat jeder einzelne von uns die traurigen Nachrichten der vergangenen Tage über Dich verfolgt! Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss", schreiben Küblböcks Mitstreiter aus der ersten "DSDS"-Staffel in dem Brief, den Sängerin Juliette Schoppmann (38) auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Schoppmann belegte damals vor Küblböck den zweiten Rang in der Show.