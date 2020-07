Auch Clarissa von Anstetten kehrt zurück Isa Jank feiert ihr Comeback bei "Verbotene Liebe"

Was wäre "Verbotene Liebe" ohne eine Intrigantin? Wohl nur halb so dramatisch. Für die Neuauflage "Verbotene Liebe - Next Generation", die im Winter 2020 bei TVNow zu sehen sein wird, kehrt daher das legendäre Serienbiest zurück. Schauspielerin Isa Jank (67) feiert als Clarissa von Anstetten ihr Comeback, wie der Streamingdienst am Montag (20. Juli) mitteilt. Isa Jank war als Clarissa von Anstetten bereits in der ersten Folge im Jahr 1995 zu sehen. Es ist nicht das erste Comeback für die Figur.