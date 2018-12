Auch Chrissy Teigen leidet darunter Dehnungsstreifen: Was wirklich dagegen hilft!

Dehnungsstreifen treten meist an Stellen auf, an denen das Bindegewebe besonders stark beansprucht wird - am Po, an den Oberschenkeln, an den Hüften und am Bauch. In seltenen Fällen auch an den Oberarmen. In der Regel entstehen sie durch Gewichtsschwankungen, eine Hormonumstellung oder durch genetische Veranlagung. Auch schweres Krafttraining kann die Haut überdehnen, weswegen viele Bodybuilder Dehnungsstreifen haben.