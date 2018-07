Auch Barack Obama ist dabei 100. Geburtstag von Nelson Mandela: So feiert Südafrika seinen Helden

Er war Inspiration, Vorbild und Symbolfigur für Menschen auf der ganzen Welt - und ist es noch. Nelson Mandela wäre am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Wie Südafrika den Ehrentag seines am 5. Dezember 2013 verstorbenen Nationalhelden feiert? Eine Zeremonie reicht dafür nicht aus. Über das ganze Land verteilt finden unter dem Hashtag #100to100 schon seit nun mehr 100 Tagen verschiedene Veranstaltungen und Aktionen statt - alle mit dem Motto: "Be the Legacy" (zu Deutsch: "Sei das Vermächtnis").