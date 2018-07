München/Nürnberg - Vor Beginn der Sommerferien hält die Polizei an den Flughäfen in Bayern auch nach Schulschwänzern Ausschau. Gezielte Kontrollen gibt es an den Airports in München, Nürnberg und Memmingen zwar nicht. Aber die Kollegen achteten immer auch auf Kinder und Jugendliche, die noch bis zum letzten Schultag am Freitag im Klassenzimmer sitzen müssten, sagte ein Polizeisprecher in Nürnberg.