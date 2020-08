Auch 5G-Variante soll kommen Pixel 4a vorgestellt: Das kann das neue Google-Smartphone

Neben dem Smartphone sollen zudem Stoff-Schutzhüllen in drei unterschiedlichen Farben erscheinen. Für den Herbst hat Google zudem die Vorstellung zweier weiterer Handys angekündigt: eine 5G-Variante des Pixel 4a, die 499 Euro - mit Mehrwertsteuersenkung knapp 486 Euro - kosten wird und das Pixel 5, das ebenso den neuen 5G-Standard unterstützten wird. Neben Deutschland werden die Geräte auch in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Australien, Japan, Irland und Taiwan erscheinen. Weitere Details wird Google in den kommenden Monaten veröffentlichen.