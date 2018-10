Ganz und gar nicht blickdicht war der Dress von Herzogin Meghan, den sie am Mittwoch in Rotorua (Neuseeland) trug. Im Sonnenlicht wurde ihr Rock komplett durchsichtig - ihre Unterwäsche zeichnete sich ab. Au Backe! Ob Meghan bereits beim Fitting in London feststellte, dass der Midi-Rock bei Sonneneinstrahlung zum Problem werden könnte?