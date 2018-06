Volgograd - Es sind schockierende Aufnahmen, die ein Zuschauer in einem russischen Zirkus in der Umgebung der Stadt Volgograd gemacht hat. Ein Bär wird an einem Stock geführt und soll auf einem Skateboard eine Rampe herunterfahren. Dieses Kunststück vollführt das Tier noch, wobei es von einem Mitarbeiter des Zirkus angestoßen wird. Doch dann passiert das, wovor auch Tierschützer immer wieder warnen: Der Bär attackiert den Mitarbeiter.