"Atlantis" in München Holiday on Ice feiert 75sten – mit einer Mega-Show

Als besonderes Highlight werden unter allen Bewerbungen fünf Talente ausgewählt, die exklusiv an einer Master Class am 04.11.2018 in Oberstdorf mit Aljona Savchenko und Bruno Massot teilnehmen dürfen und Tipps und Tricks für ihre Choreografie von den derzeit international besten Eiskunstläufern erhalten.

Bewerbt euch bis zum 07. Oktober 2018 per E-Mail an academy@holidayonice.com und gewinnt einen Auftritt mit eurer eigenen Choreografie in der HOLIDAY ON ICE Show 04.01.2019 bei euch in München.

Checkliste zur Bewerbung:

- Bewerbungsschluss: 07. Oktober 2018

- per E-Mail an academy@holidayonice.com

- bitte schickt uns ein Video eures Eiskunstlauf-Könnens sowie ein Foto und eine kurzes Motivationsschreiben (max. 4 MB Daten im Anhang, gern kann ein Downloadlink gesendet werden)

Voraussetzungen für eine Teilnahme:

- Alter: 6 - 16 Jahre, mindestens 3 Jahre Erfahrung im Eiskunstlauf

- Eigene Choreografie (ca. 1-2 Minuten) – wir stellen dir ein Musikstück zur Verfügung

- Eigene Schlittschuhe und eigenes Kostüm

- Einwilligung zur Anfertigung von Bild- und Bewegtbildmaterial im Rahmen der Pressearbeit

- Zeitliche Verfügbarkeit am 04.01.2019

- Zeitliche Verfügbarkeit am Sonntag, 04.11.2018 und Bereitschaft zur Reise nach Oberstdorf zur Master Class (Reise- und Übernachtungskosten für Teilnehmer und ein Elternteil werden von HOLIDAY ON ICE übernommen)

Holiday on Ice blickt heuer auf eine 75-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Seit der ersten Aufführung in einem kleinen Hotel in den USA und der Deutschland-Premiere in Frankfurt 1951 ging es für Holiday on Ice stets bergauf. Mittlerweile erlebten mehr als 330 Millionen Besucher in bislang 104 Shows spektakuläre Welten auf dem Eis mit den international besten Läufern, extravaganten Kostümen, packender Musik und opulenten Bühnebildern. Im Laufe der Zeit hat sich Holiday on Ice von einer kleinen Eisrevue zu einem hochwertigen Entertainment-Giganten entwickelt.

Mehr Infos und Tickets unter www.holidayonice.de