In dem Asylplan der Staatsregierung von Anfang Juni sei die Schaffung weiterer zusätzlicher Abschiebungshaftplätze beschlossen worden, teilte das Innenministerium am Montag mit. Damit solle effektiver verhindert werden, dass sich Ausreisepflichtige ihrer Abschiebung entziehen. Es liege nahe, eine entsprechende Einrichtung möglichst mit räumlich enger Anbindung an die Abschiebeflüge am Flughafen zu schaffen. "Welche konkreten Möglichkeiten es dafür gibt, wird zur Zeit geprüft."