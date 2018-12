Da drei Geschwister und eine Mutter auch vier unterschiedliche Vorstellungen von einem Restaurant haben, will das Jaadin viel: So gibt es auch Feuertopf, die asiatische Fondue-Variante ab 25 Euro pro Person und viele Speisen zum Teilen: gebackene argentinische Rotgarnelen im Süßkartoffelmantel (13 Euro) oder gebratene Aubergine in Erdnusssoße (16,50 Euro). Oder einen klassischen Mittagstisch mit Wan tan Chay, also vegetarischer Maultaschensuppe (10,50 Euro) oder Rind mit Pak Choi Gemüse (12,50 Euro).