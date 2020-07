Arzt im Interview Welt-Hepatitis-Tag: Die wichtigsten Infos zur Infektionskrankheit

Welche Form ist gefährlicher?

Sarrazin: Hepatitis A und E heilen praktisch immer vollständig aus. Diese Formen verlaufen nur in seltenen Fällen so schwer, dass es zu einem Leberversagen kommt. Bei Hepatitis B und C ist ein akutes Leberversagen und eine anschließende Lebertransplantation ebenfalls sehr selten. Durch die chronische Infektion kommt es allerdings häufig zu einer Leberzirrhose. Je nach Aktivität der Erkrankung rechnen wir mit durchschnittlich 20 Jahren, bis die Leber komplett zerstört ist. Eine solche Zerstörung kann zu einigen Problemen führen - wie Wasser im Bauch, Krampfadern in der Speiseröhre oder eine Verschlechterung der Hirnfunktion.

Wie kann man sich mit Hepatitis anstecken?

Sarrazin: Das Hepatitisvirus ist unterschiedlich übertragbar - je nachdem, mit welchem Virus wir es zu tun haben. Mit chronischen Viren wie Hepatitis B und C kann man sich nicht leicht anstecken. Die Viren müssen direkt in den Körper gelangen - zum Beispiel über das Blut. Wenn man sich an einer Nadel sticht oder auch durch Geschlechtsverkehr kann das Virus in den Körper gelangen. Früher wurden die meisten Infektionen durch medizinische Maßnahmen wie Blutinfusionen verursacht, weil man das Virus noch nicht kannte.

Hepatitis B ist erst seit den 1970er-Jahren und Hepatitis C erst seit 1989 bekannt. Heute kommt es vor allem im Drogenbereich, durch Tätowierungen und Piercings sowie bei homosexuellem Geschlechtsverkehr zu Infizierungen. Hepatitis A und E werden hingegen durch Essen übertragen. Über kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel - das können zum Beispiel Schalentiere sein. Aber auch durch Fleisch - wie häufig beim Hepatitis-E-Virus, das insbesondere durch unzureichend gegartes Wild- und Schweinefleisch übertragen wird.

Welche Therapien gibt es?

Sarrazin: Bei der Hepatitis A und E gibt es keine Therapien, weil man auch keine braucht. Schließlich heilen beide Formen praktisch immer allein aus. Wenn es in den ganz seltenen Fällen zum Leberversagen kommt, gibt es die Lebertransplantation. Die Hepatitis E kann in ganz seltenen Fällen, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, chronisch werden. Dann gibt es eine Therapie dafür.

Bei Hepatitis B läuft die Therapie darauf hinaus, dass man die Vermehrung des Virus hemmt - ähnlich wie bei Aids. Dafür muss der Patient Tabletten einnehmen, die er nicht mehr absetzen darf. Das Virus kann dadurch nichts mehr anstellen, die Leber erholt sich und man bekommt keine Zirrhose. Bei Hepatitis C ist das Virus nicht in der Lage, im Körper ohne ständige Vermehrung zu überleben. Um es loszuwerden, müssen Patienten für acht oder zwölf Wochen Medikamente, die die Virusvermehrung hemmen, einnehmen. Das Virus wird eliminiert und kann keinen Schaden mehr anrichten.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Sarrazin: Wir kämpfen dafür, dass ein allgemeines Screening eingeführt wird. Es wird aktuell vorgeschlagen, dass einmal im Leben bei der Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eine Hepatitis B und eine Hepatitis C Diagnostik mitgemacht wird. Diese Vorsorgeuntersuchung macht man ab dem 35. Lebensjahr.

Bis es diesen Check gibt, gilt folgendes: Man sollte in sich gehen und sich überlegen, ob man sich vielleicht irgendwann angesteckt haben könnte. Hat man vielleicht eine Bluttransfusion bekommen, einmal Drogen ausprobiert oder hat sich im Ausland bzw. unter unsterilen Bedingungen tätowieren lassen? Hat man eine solche Risikosituation erlebt, sollte man sich testen lassen.

Welche Ziele verfolgt die Leberhilfe mit dem Welt-Hepatitis-Tag?

Sarrazin: Wir verfolgen seit einigen Jahren im Wesentlichen das Ziel: "Find the missing Millions" (zu Deutsch: "Findet die fehlenden Million"). In Deutschland sind es keine Millionen, sondern ein paar Hunderttausend. Aber global gesehen sind es viele Millionen. Wenn wir tolle Medikamente haben, aber nicht wissen, wer die Erkrankung hat, bringt uns das auch nichts. Deswegen muss das höchste Ziel sein, die unbekannten Patienten zu finden.