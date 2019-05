"Arterie gequetscht" Sorge um Jogi Löw: Darum verpasst er die EM-Quali-Spiele

Grund zur Sorge besteht aber offenbar nicht: Die Behandlung laufe gut, der zuständige Arzt habe dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen. Löw selbst wird auf "dfb.de" mit den Worten zitiert: "Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen. Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben. Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung, und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken."