Motten - Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, ist ein 27-Jähriger in Unterfranken der Polizei davongefahren - und kurz darauf in eine Mauer in Motten (Landkreis Bad Kissingen) gekracht. Er wurde dabei schwer verletzt. Im Kofferraum fanden die Beamten einen Elektroschocker und eine Armbrust, wie es im Polizeibericht vom Montag heißt. Was er damit vorhatte, war zunächst nicht klar.