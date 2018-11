Arm statt reich TV-Comeback: Ex-"Big-Brother"-Star Alex Jolig bei Sat.1 zu sehen

Das kam nach "Big Brother"

Alex Jolig zog 2000 in den TV-Container und wurde binnen kürzester Zeit einem Millionenpublikum bekannt. Ab 2001 versuchte er sich als Sänger und als Schauspieler in Trashfilmen wie "Pythons 2" oder "Hypersonic". Heute arbeitet der ehemalige Groß-Gastronom für "Suzuki Motorrad" und kümmert sich mit seinem Team um Marketing und Kundenbindung. Neben Tochter Tatjana, die Ehefrau Britt in die Ehe mitgebracht hat, hat der 55-Jährige noch einen Sohn mit Jenny Elvers (46) und zwei Adoptivkinder mit Ex-Frau Sandra Mahnkopp.