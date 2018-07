ARD und Sky bestätigen "Babylon Berlin" bekommt eine neue Staffel

Jetzt ist es also fix: Die deutsche Erfolgsserie "Babylon Berlin" bekommt definitiv eine dritte Staffel. Das bestätigten unter anderem die beiden beteiligten TV-Sender Sky und die ARD in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zuvor gaben Regisseur Tom Tykwer (53, "Lola rennt") und auch Darstellerin Liv Lisa Fries (27, "Boy 7") in Interviews bekannt, dass an den Drehbüchern bereits gearbeitet werde. Der Drehbeginn ist für den kommenden Herbst in Berlin und in Nordrhein-Westfalen geplant.