Wie menschlich ist der Fußball überhaupt noch?

Es ist im Augenblick ein schmaler Grat, weil die Unterschiede zwischen den Summen, die im Fußball bezahlt werden und der Realität der Menschen fast unanständig geworden sind. Das nimmt selbst der härteste Fan nicht einfach hin. Ich würde mir wünschen, dass die Sensibilität auf der Seite der Fußballverantwortlichen wächst. Den Fußball konnte man als Sport nie kaputt kriegen, aber als internationale Massenbewegung kann man ihn beschädigen. Irgendwann kommt die Milliarde als Ablösesumme, das wäre für mich die nächste ganz große Katastrophe. Ich fand schon die 222 Millionen Euro für Neymar unterirdisch. Das verletzt die Würde all derjenigen, die für ihr Geld härter arbeiten müssen.

Gerhard Delling über russische "Nabelschau"

Warum hat Russland sich überhaupt für die WM beworben, wo doch Eishockey der Nationalsport ist?

Weil eine WM immer eine Nabelschau des Landes ist. Von diesem Denken sind wir in Deutschland weit entfernt. Und doch haben wir durch die Sommermärchenstimmung 2006 enorm profitiert. Natürlich hat Putin großes Interesse, dass diese Nabelschau so positiv ausfällt wie möglich und auch auf ihn persönlich Glanz fällt. Jedes Land, das sich für eine WM bewirbt, hat sein eigenes elementares Interesse. Das sind nicht immer nur die Leute, die Fußball so schön finden. Man muss den Ländern aber klarmachen, dass sie sich mit einer WM nicht nur Lob ins Land holen, sondern auch kritische Beobachtung. Das müssen wir nutzen – und zwar auf einem vernünftigen Weg.

Beim Confed Cup 2017 ist Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden, jetzt steht das Team im Viertelfinale. Wie sieht es mit der Euphorie im Lande aus?

Das Interesse am Fußball ist absolut da. Er verbindet die Menschen, egal in welchem Land. Es ist kein Zufall, dass man kurz nach Christi Geburt sich in China irgendetwas Rundes zusammenschusterte, um dieses in irgendetwas Eckiges hineinzubefördern. Am liebsten mit dem Fuß. Dieser Sport übt eine Faszination auf die Menschen aus über den großen professionellen Fußball hinaus. Das ist auch in Russland so.

