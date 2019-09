Ulrich Wickert wurde 1942 in Tokio geboren und gehört zu den bekanntesten Journalisten Deutschlands. Er war als ARD-Auslandskorrespondent in Washington, New York und Paris tätig und moderierte 15 Jahre lang die Tagesthemen. Auch Sachbücher und Kriminalromane schreibt er, in seinem aktuellen Buch "Identifiziert euch! Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen" (Piper, 20 Euro) behandelt er unter anderem die Themen Identität und Heimat.