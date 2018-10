Bis vor kurzem hieß es, dass sich Gasteig-Chef Max Wagner mit den ursprünglichen Architekten in bestem Einvernehmen befinde. Seit zwei Wochen ist klar, dass Eike Rollenhagen rote Linien formuliert hat und am unzeitgemäßen Festungscharakter des Baus festhalten wolle. In der Schlussrunde des Architekturwettbewerbs entschied sich die Jury am Freitag rein zufällig für den Entwurf, der den Bau am wenigsten verändert.