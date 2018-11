Pausenlos durch den Tag Jeder vierte Beschäftigte arbeitet durch

In Deutschland überschritt die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Wiedervereinigung die Marke von 45 Millionen in einem Viertelquartal, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dank der Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt stieg die Zahl der erwerbstätigen Menschen im dritten Quartal kräftig um 556 000 oder 1,3 Prozent auf 45,04 Millionen.