München - Folgende Situation: Sie sind mit einem Appler und dessen Besti im Club. Sie breiern, trotz der lituation. Doch dann: Ihr Kocum ist am ranten as fuck weil er seine Freundin verbuggt findet. Deswegen kurzer Prozess: Exting! Sie denken sich: sheeesh, Was für ein Lauch! "Auf dein Nacken", sagen Sie und verlassen den Club mit einem girlfriend-material. Die findet Sie gut, denn ein Igers zuckerbergt sie schon länger. Wie wack! Also schnell eine chinning mit ihr gemacht und dann: Ich küss dein Auge!