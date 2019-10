Einen neuen Rekordwert können die Münchner Universitäten vermelden. Zum Wintersemester 2017/18 waren an den 19 Hochschulen 127.497 Studenten/innen eingeschrieben - so viel wie noch nie zuvor. Der Löwenanteil davon besuchte die beiden Münchner Exzellenzuniversitäten LMU (39,6 Prozent) und TUM (31,5 Prozent).

Arbeitsmarkt in München: Mehr Pendler, weniger Arbeitslose

Stand 30. Juni 2018 befanden sich in München 874.099 Personen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Mit 393.827 Menschen pendeln davon fast die Hälfte (45,1 Prozent) zur Arbeit in die Landeshauptstadt.

Erfreulich ist der Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen. Ende Dezember 2018 waren 29.886 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zu 2017 ist dies ein Rückgang von 8,8 Prozent, als in München noch 32.755 Arbeitslose gemeldet waren. Die 29.886 bedeuten in München eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent (2017: 3,8 Prozent).

Mehr Kfz in München, aber weniger Diesel

Wer morgens und abends im Münchner Berufsverkehr steckt, dem dürften es mehr vorkommen, aber statistisch belegt waren 2018 in München 832.524 Kraftfahrzeuge gemeldet, ein Zuwachs von 1,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. 85,8 Prozent (714.658) davon waren Pkw. Die langwierigen Diesel-Debatten und Fahrverbote machten sich auch an der Zapfsäule bemerkbar. 2018 tankten nur noch 264.964 der Pkw an der Tankstelle Diesel - ein Rückgang von 5,7 Prozent. Bei 523.472 dieser Pkw handelte es sich um Privatfahrzeuge, der Rest wurde gewerblich genutzt.

Erstmals mehr als 800.000 Wohnungen in München - Neubauten rückläufig

Bei allen Wohn- und Miet-Debatten gab es in München noch nie so viele Wohnungen wie 2018. Ende 2018 konnten in München 801.816 Wohnungen verzeichnet werden und damit wurde erstmals die Marke von 800.000 geknackt. Zu dieser Rekordzahl zählen 8.094 Wohnungen, die 2018 fertiggestellt wurden - im Vergleich zu 2017 ein leichter Rückgang von 2,2 Prozent.

Das "Statistische Jahrbuch 2019" ist zum Preis von 18 Euro über das Statistische Amt der Landeshauptstadt München, Statistisches Auskunftsbüro, Zimmer 105, Schwanthaler Straße 68, Telefon 233-82700, Telefax 233-82757, erhältlich oder direkt bei der Stadtinformation im Rathaus. Des Weiteren sind Bestellungen im Internet unter www.muenchen.de/statamt oder per E-Mail an stat.amt@muenchen.de möglich.