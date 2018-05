Anwesen mit royaler Geschichte Prinz Harry und Herzogin Meghan: Royale Flitterwochen in Kanada?

Königlicher Rückzugsort

Über 500 Quadratmeter ist die Fairmont Jasper Park Lodge in Alberta, einer Provinz im Westen Kanadas, groß. Die urige aber dennoch luxuriöse Berghütte stammt aus dem Jahr 1930, wurde jedoch nach einem Brand im Jahr 2000 neu hergerichtet. Insgesamt sechs Schlafzimmer sowie Badezimmer en Suite gleicher Anzahl finden darin Platz. Der Beiname der Hütte: "The Royal Retreat", also königlicher Rückzugsort. Und der Name ist Programm.