Anwalt wettert auf Twitter Stormy Daniels in Stripclub festgenommen

Avenatti schrieb auf Twitter, dass seine Klientin in einem Stripclub in Ohio festgenommen wurde. Der Grund: Sie habe angeblich einem Kunden erlaubt, sie zu berühren, während sie auf der Bühne war - in nicht-sexueller Weise, so Avenatti, der hinzufügte: "Soll das ein Witz sein?" Zudem fragt sich der Anwalt, ob die Mittel der Strafverfolgung wirklich für derartige Operationen verschwendet werden: "Es muss höhere Prioritäten geben."